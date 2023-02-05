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Konya Valiliğinden "kar" uyarısı

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Konya Valiliğinden 'kar' uyarısı

Konya Valiliği, kentte etkili olan kar nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Konya Valiliği, kentte etkili olan kar nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, trafikte oluşabilecek aksamalara karşı karla mücadele çalışmalarına başladı.

Yağışların gece boyu ve yarın da sürmesi bekleniyor.

Kar yağışı sebebiyle mal ve can kaybına yol açabilecek kazaları engellemek amacıyla, Konya-Beyşehir kara yolu Konya çıkışında Köyceğiz kavşağından, Beyşehir çıkışında ise Başarakavak Mahallesi kavşağından itibaren bu bölgede çekici türü araçlara trafik kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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