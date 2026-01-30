Haberler

Konya Valiliğinden Aile Sağlığı Merkezindeki darp iddiasına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Konya'da bir Aile Sağlığı Merkezinde hekim ile kamu görevlisi arasında yaşanan darp iddiaları üzerine Valilik soruşturma başlattı. Sürecin titizlikle takip edileceği açıklandı.

Konya Valiliği, Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan hekim ile kamu görevlisi arasında yaşanan darp iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin, NSosyal hesabından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili, "İlimizde bir Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan hekim ile sağlık merkezine müracaatta bulunan kamu görevlisi arasında yaşanan darp iddialarıyla ilgili olarak valiliğimizce soruşturma yürütülmekte olup, süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
