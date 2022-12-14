KONYA-TIR'IN PATLAYAN LASTİĞİNİ KONTROL EDEN SÜRÜCÜYE ÇARPIP KAÇTI

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, patlayan lastiğini kontrol eden TIR'ın sürücüsü Hamza Çilingir (43), bir aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Kamyon ya da TIR olabileceğini değerlendirilen aracın sürücüsünün belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Ereğli Çevre Yolu'nda meydana geldi. Hamza Çilingir yönetimindeki 34 HH 2854 plakalı TIR'ın seyir halinde iken lastiklerinden biri patladı. Durumu fark eden Çilingir, TIR'ı yolun sağına park etti. Çilingir'e, TIR'dan inip lastiği kontrol ettiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kanlar içerisinde kalan Çilingir'i görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Çilingir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza yerinde inceleme yapan polis, Çilingir'e çarpan aracın kamyon ya da TIR olabileceğini değerlendirirken, aracın plakası ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.