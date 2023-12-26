Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nden Pilotaj Bölümü Mezunları

Çocukluk hayalleri olan pilotluk için Konya'ya gelen gençler, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünün ilk mezunlarından olacak.

Afrika ülkesi Burundi'de doğup büyüyen Ali Ndikumana, Antalyalı Ramazan Kemi ve Hataylı Sema Pasinli, pilotluk hayallerini gerçekleştirmek için üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü'nü tercih etti.

Bölümün ilk mezunlarından olacak gençler, şimdiden bazı firmalardan iş teklifi de aldıkları için gelecekten umutlu.

25 yaşındaki Ali Ndikumana, AA muhabirine, Türkiye'de olmaktan ve eğitimini Türkiye'de tamamlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de dünya standartlarında havacılık eğitimi verildiğini öğrenince eğitim için Konya'ya geldiğini anlatan Ndikumana, "Çocukluktan beri uçaklara çok fazla ilgim var. Pilot olmayı hep çok isterdim. Şu anda şükredebilirim, son sınıftayım, son aşamadayım. Çok çalışmam gerekiyor. Başvurularımız yaklaşıyor. Türk Hava Yolları, Pegasus, SunExpress gibi şirketlere başvurma imkanımız çok fazla. O yüzden çalışıyoruz, çabalıyoruz." diye konuştu.

Özellikle gösteri uçuşlarının kendisini çok heyecanlandırdığını, bu nedenle Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ü çok beğendiğini dile getiren Ndikumana, "Türk Yıldızları en hoşuma giden şey. Bizi bir gün Türk Yıldızları'na götürdüler. Ziyaret ettik. Orada bize çok güzel bir eğitim verdiler, uçuşu nasıl gerçekleştirdiklerini gösterdiler. Benim için çok güzel bir gündü." dedi.

Ndikumana, dönem sonunda pilot olarak mezun olacağı için çok heyecanlı olduğunu, mesleği layıkıyla yerine getirmek istediğini belirtti.

"Hem bir pilot hem yönetici olarak devam etmek istiyorum kariyerime"

22 yaşındaki Ramazan Kemi de mezuniyet hazırlığında olduğunu aktararak, "Antalya'da havalimanına yakın bir yerde ikamet ettiğim için küçük yaştan beri her gün uçakları gördüm. İçimde oluşan bir merak, o meraktan sonra yapılan araştırmalar neticesinde Karatay Üniversitesi'nde pilotaj bölümünü okuyabileceğimi gördüm ve buna yönelik çalıştım. Lise hayatım boyunca tamamen bunun için mücadele ettim ve kazandım, başardım. Çok mutluyum, gururluyum, amacıma ulaştım." ifadelerini kullandı.

Hayallerine ulaşmak için çok çalıştığını anlatan Kemi, şöyle devam etti:

"Ben endüstri mühendisliği bölümünü de bitirdim. Gittiğim hava yolu şirketinde yönetime de girmek istiyorum. Hem bir pilot hem yönetici olarak devam etmek istiyorum kariyerime. Bu yolda beni motive eden en önemli şey Türk Silahlı Kuvvetlerinin göstermiş olduğu başarılar, dünyaya meydan okumaları ve SOLOTÜRK. Bir Türk'ün havada, sınırsız, özgür bir şekilde yapabileceği her şeyi kanıtladı zaten SOLOTÜRK. Biz de gençler olarak bu izden, gerekirse askeri olarak, gerekirse sivil olarak kendimizi dünyaya kanıtlamalıyız. Ben de inşallah ileride bunu göstereceğim."

İlham kaynağı Sabiha Gökçen

22 yaşındaki Sema Pasinli de pilotluğun çocukluk hayali olduğunu, hayalinin peşinden koşmak için 4 yıl önce memleketi Hatay'dan Konya'ya geldiğini söyledi.

Mezuniyet için gerekli aşamaları tamamladıklarını, şu anda mezuniyet belgelerini beklediklerini aktaran Pasinli, "Çok heyecanlıyım. Çünkü bizim için uzun ve yorucu bir süreçti, sonuna geldik. Aslında heyecan, endişe, kaygı hepsi bir arada. Biliyorsunuz özel bir sektör bizimki. Atama olmuyor. Mülakatlara girmemiz gerekiyor. Üzerimizde bunun tatlı stresi var. Şu an güzel hissediyorum. İnşallah bundan sonrası için de çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Büyük şirketlere başvuracağız. Hatta bazılarına başvurduk, şimdi alım için mail bekliyoruz." diye konuştu.

Özel bir hava yolu şirketinden iş teklifi aldığını anlatan Pasinli, "Diplomalarımızı alıp oraya gitmeyi iple çekiyoruz. Ayrıca okulumdan da teklif aldım. Burada öğretmen olarak kalmam için ama bir hava yolu şirketi benim için çok iyi olur." dedi.

Pasinli, ilham kaynağının Sabiha Gökçen olduğunu ileterek, şöyle konuştu:

"Annem, 'Sabiha Gökçen'i örnek al.' der. Çünkü hep ilkleri başarmış bir kadın. Ben de anneme verdiğim sözü tutuyorum. İlk mezunum, bu okuldaki ilk yalnız uçuşu ben uçtum. İlkleri yaşamak hoşuma gidiyor. Anneme verdiğim sözü de tutmuş oluyorum. Aynı Sabiha Gökçen gibi ilkleri yaşamayı çok isterim ve bunun da devamının gelmesi için elimden geleni yapacağım."