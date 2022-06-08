Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk, AA Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti - Haberler

Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk, AA Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti. Öztürk, AA Konya Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, Yerlikaya ile bir süre sohbet etti. AA'nın çalışmaları hakkında Öztürk'e bilgi veren Yerlikaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AA / Havva Dereağzı - Güncel Rıfat Yerlikaya Selçuk Öztürk Türkiye Konya Güncel Haberler

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