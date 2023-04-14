Konya Teknik Üniversitesi, Hatay'daki deprem sonrası yapılarla ilgili raporunu tamamladı

Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan teknik inceleme ve gözlem raporunda, Hatay'daki deprem sonrası bölgedeki binalara ait hasarlar ele alındı. Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, yapı stoklarımızın kötü olduğunu ve yeni depremlere hazır olmadığımızı belirtti.

KONYA Teknik Üniversitesi, Hatay'daki inceleme ve gözlem raporunu tamamladı. Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, "Depremin etkilediği tüm coğrafyada ortalama yüzde 95 oranında 2000 öncesi yapıların yıkıldığını söylemiyorum, göçtüğünü söylüyorum. Binalarla ilgi durum tespitinin bir an önce yapılması gerekiyor. Bile bile mezarımızda oturuyoruz. Yeni depremlerle karşılaşacağız. Daha ciddileriyle de karşılaşacağız. Buna hiç hazır değiliz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'da Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından teknik inceleme ve gözlem raporu tamamlandı. Hazırlan raporun sonucunda "Bölgedeki binalara ait hasarlar; malzeme kalitesizliği ve yetersizliği, yapı tasarımı hataları, işçilik hataları, yapı elemanlarındaki hasarlar, yapılardaki göçme mekanizmaları, zemine bağlı problemler, yol ve kaplama hasarları şeklinde ele alınmıştır. Hasarların oluşma nedenleri genel olarak zemin mukavemetinin düşük olması, malzeme kalitesizliği, taşıyıcı eleman boyutlarının yetersiz olması, işçilik ve tasarım hataları şeklinde tespit edilmiştir. Felaketin büyüklüğünü ortaya koymak gerek. Normal bir büyüklükle anlatılacak bir deprem değil" ifadelerine yer verildi.

"Bir yönetmeliğimiz var ama özellikle mühendislik hizmeti almamış yapı sayımız çok. Maalesef gereken özeni göstermiyoruz. İnsanlar oturdukları binalarla ilgi durum tespitlerini bir an önce yaptırmalılar. Bile bile biz mezarımızda oturuyoruz. Yeni depremlerle karşılaşacağız. Daha ciddileriyle de karşılaşacağız. Buna biz hiç hazır değiliz. 1999 depremini yaşadık, hazır olmadığımız görüldü. Şimdi 6 Şubat'ı yaşadık. Kaç 6 Şubat yaşayabiliriz bilmiyorum. Bizim yapı stoklarımız kötü. Şehirlerimizdeki yapıların durumunu bilmiyoruz. Aslında biliyoruz, nereye elimizi atsak, elimizde kalacak. Beton kalitemiz kötü, donatı yetersiz. Zemin şartlarımız kötü. Nereden karot numunesi alsak 8-9'larda çıkıyor beton ortalaması. Bu da dayanıklılık yok demek."