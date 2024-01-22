Konya Tabanlı Savunma Sanayi Ekosistemi Oluşturma ve Geliştirme Kurulu Çalışmaları Tamamlandı

Konya Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürlüğü ve Aselsan Konya işbirliğinde "Konya Tabanlı Savunma Sanayi Ekosistemi Oluşturma ve Geliştirme Kurulu" Yetenek Envanteri çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Aselsan Konya'nın bölgede var olma misyonu çerçevesinde Konya'da oluşturulan konsorsiyum ile yerelde var olan potansiyelin harekete geçirilerek savunma sanayine entegrasyonu ve mevcut sektörlerin kurumsal ve teknolojik dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmaların ilk etabının 10 Kasım 2023'te yapılan değerlendirme toplantısı ile tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, 17 Mayıs 2023'te başlayan işbirliği çalışmaları kapsamında, belirlenen faaliyet alanlarında çeşitli kriterlere bağlı kalarak belirlenen işletmelere, kurumlar arası katılım ile tertip edilen ortak heyetlerce ziyaretler düzenlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ön değerlendirmeler neticesi potansiyeli yüksek işletmeler, Aselsan Konya Firma Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu tarafından yerinde denetime tabi tutulmuş ve kategorilendirilmiştir. Savunma sanayi standartları ve şartları doğrultusunda, firmaların sahip olduğu kabiliyetler detaylı olarak değerlendirilerek yol haritası niteliğinde firmalara raporlanmıştır. Projenin ilk etabı ile 20'nin üzerinde işletme Aselsan Konya'nın ekosistemine dahil olmuştur. Konya'da güçlü bir savunma sanayi ekosisteminin kurulmasına yönelik yürütülen projenin ikinci etabı 2024'te de devam edecektir."