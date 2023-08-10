Konya Seydişehir'de Stüdyo Dairelerin Bulunduğu Binada Yangın Çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan stüdyo dairelerin bulunduğu bir binanın çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.