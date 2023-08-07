Konya Seydişehir'de Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ç. idaresindeki 42 APU 366 plakalı motosiklet ile A.A. idaresindeki 42 DH 622 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA