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Konya Selçuklu'da 5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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AFAD, bugün Konya Selçuklu’da, saat 18.06’da 7.24 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD, bugün Konya Selçuklu'da, saat 18.06'da 7.24 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD, bugün saat 18.06'da, Konya Selçuklu'da 7.24 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 5.1 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Selçuklu Konya AFAD Güncel Haberler

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