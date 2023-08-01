Konya Selçuklu'da 5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD, bugün Konya Selçuklu’da, saat 18.06’da 7.24 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD, bugün Konya Selçuklu'da, saat 18.06'da 7.24 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD, bugün saat 18.06'da, Konya Selçuklu'da 7.24 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 5.1 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlikte meydana geldi.