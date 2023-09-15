Konya'da paraya ihtiyacı olanlara faizle senet karşılığında para vererek tefecilik yapan çeteye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda senet ve alacak verecek defterleri ele geçirildi.

Konya polisinden tefeci çetesine operasyon: 8 gözaltı

KONYA - Konya'da paraya ihtiyacı olanlara faizle senet karşılığında para vererek tefecilik yapan çeteye yönelik Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda senet ve alacak verecek defterleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, tehdit, hakaret, kasten yaralama eylemleri nedeniyle çevrelerine saldıkları korkudan faydalanarak tefecilik yaptığı tespit edilen çeteye yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

8 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kent merkezinde belirlenen 7 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 7 ev, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 46 adet senet, üzerinde alacak-verecek isimleri yazılı not defterleri, 7 adet tabanca, 2 adet pompalı tabir edilen tüfek,165 adet fişek, 43 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda tefecilik suçundan gözaltına alınan 8 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.