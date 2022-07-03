Konya Ovası'ndaki lavanta bahçesi fotoğraf çekim alanı oldu

KONYA Ovası'nda oluşturulan lavanta bahçesi ilgi görüyor. Bahçeyi ziyaret eden 7'den 70 herkes lavantalar içinde fotoğraf çektiriyor.

Karatay Belediyesi'nin 2019'da Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı. Açıldığı daha ilk günden itibaren ilgi gören Lavanta Bahçesi'ne gelenler, lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, köprüler, saman balyaları, su kuyusu ile seyir terasları ve yürüyüş yolları gibi daha birçok alanda diledikleri gibi fotoğraflar çekiyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel