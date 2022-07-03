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Konya Ovası'ndaki lavanta bahçesi fotoğraf çekim alanı oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA Ovası'nda oluşturulan lavanta bahçesi ilgi görüyor.

KONYA Ovası'nda  oluşturulan lavanta bahçesi ilgi görüyor. Bahçeyi ziyaret eden 7'den 70 herkes lavantalar içinde fotoğraf çektiriyor.

Karatay Belediyesi'nin 2019'da Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı.  Açıldığı daha ilk günden itibaren ilgi gören Lavanta Bahçesi'ne gelenler,  lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, köprüler, saman balyaları, su kuyusu ile seyir terasları ve yürüyüş yolları gibi daha birçok alanda diledikleri gibi fotoğraflar çekiyor.

Ziyaretçilerden Emre Arslan, "Düğün hazırlığı yapıyoruz ve öncesinde dış çekim için burayı tercih ettik. Daha önce çekim için şehir dışına gitmeyi planlıyorduk ama Karatay Belediyesi'nin böyle bir bahçesinin olduğunu duyunca buraya geldik. Her şey çok güzel çok beğendik"dedi.

Ali Taşbaş da  "Ailemle bahçeyi dolaştık, fotoğraf çektik. Çok güzel, çok beğendik. İnsanlar buraya gelerek bir nevi stresini atıyor' 'diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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