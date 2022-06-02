Konya Otogarı Hızlı Geçiş Sistemi'ne geçiyor - Haberler

Konya Otogarı Hızlı Geçiş Sistemi'ne geçiyor Konya Büyükşehir Belediyesi ile PTT Genel Müdürlüğü arasında Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alt yapısı kurulmasına dair protokol yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile PTT Genel Müdürlüğü arasında Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alt yapısı kurulmasına dair protokol yapıldı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sistemin, trafik kontrol noktasında oluşan araç yoğunluğu ve yolcuların bekleme sürelerini azaltma amacıyla hayata geçirileceği belirtildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde HGS alt yapısıyla uygulanacak sistemle şehirlerarası yolcu taşımacılığı hizmeti veren seyahat acentelerinin vezne bedellerinin otomatik olarak ödeneceği kaydedildi. Ayrıca, terminal hizmetlerini kullanan vatandaşlarla seyahat acentelerinin hizmet alma hızının artacağı aktarıldı. AA / Havva Dereağzı - Güncel Konya PTT Güncel Haberler

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