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Konya'da Oto Hırsızlarıyla Polis Arasında Silahlı Çatışma

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Konya'da oto hırsızlarını takip eden polis ekipleri, şüphelilerin tabancayla ateş açması sonucu iki polis memuru yaralandı. Yaralılardan biri kolundan, diğeri ise bacağından vuruldu. Şüpheliler, olay yerinden kaçmayı başardı. Polis, hırsızları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Konya'da oto hırsızlarını takip eden polis ekiplerine, şüpheliler tabancayla ateş açtı. Bir polis kolundan, bir polis ise bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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