Konya Olimpik Veledromu, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

Konya Valisi İbrahim Akın Türkiye'nin ilk kapalı olimpik Veledromu olan Konya Olimpik Veledromu'nu ziyaret etti.

14-16 Mart 2025'te yapılacak Uci Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Konya Olimpik Velodromu'nda yapılan çalışmalar inceleyen Akın, müsabakalarda sporculara başarılar diledi.

Olimpik standartlara uygun şekilde, "Türk Bisikletinde Yeni Şampiyonların Yetişmesi" vizyonuyla inşa edilen bu dev tesis, 17 bin 600 metrekarelik alanda yer alıyor. 250 metrelik pist uzunluğu ve 2 bin 329 kişilik seyirci kapasitesine sahip.

Vali İbrahim Akın'a ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve yetkililer eşlik etti.