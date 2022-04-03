Konya'nın Yunak ilçesinde kum fırtınası

YUNAK, KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran rüzgarla toz ve kum fırtınası oluştu.

Bir anda etkisini gösteren fırtınayla gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Görüş mesafesini düşüren toz bulutu ilçede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu.

Yunak ilçe merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli rüzgarın saatteki hızı, 80 kilometreye kadar çıktı.

Fırtınada ev cepheleri ve araçlar toz içinde kaldı.