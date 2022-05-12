Konya'nın tarihi mahallesinde afet riskini önleme çalışması

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi'ndeki yamaçlarda, kaya düşmesi riskine karşı güvenlik çalışmaları sürüyor.

Taş evleri ve oyma mağaralarıyla turistlerin ilgisini çeken, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı örnek yerleşim yerleri arasında gösterilen tarihi mahallenin "afete maruz alan" olarak belirlenen kısmında kaya ıslahı yapılıyor.

Selçuklu Belediyesince sürdürülen kaya ıslah çalışmaları kapsamında, düşme-kopma riski taşıyan bazı kayalar alandan temizleniyor, bazıları da sit alanı olan bölgenin siluetini bozmamak için uzaktan görülmeyecek şekilde çelik filelerle bulunduğu yere sabitleniyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kaya ıslah çalışmalarının yapıldığı alanda gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sille'nin şehrin ve ülkenin en önemli turistik mekanlarından biri olduğunu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıdığını söyledi.

Turistik, tarihi ve kültürel önemi nedeniyle bölgenin dokusunu korumaya, dokuyu bozmadan bütün güvenlik tedbirlerini almaya çalıştıklarını aktaran Pekyatırmacı, "Burada ciddi manada bir kayalık alanımız var. Bu bölge uzun yıllardır 'afete maruz alan' olarak belirlenmiş vaziyetteydi ve buradaki kayalardan kaynaklı kaya düşme riskiyle karşı karşıyaydık. Sadece hemen aşağısındaki Baraj Caddesi değil, aşağıda kalan evlerin bulunduğu bölge de aynı şekilde 'afete maruz alan'ın içerisindeydi." ifadelerini kullandı.

"Silueti bozmak değil, muhafaza etmek istiyoruz"

Sille'de çok ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Pekyatırmacı, "Sille bizim göz bebeğimiz. 5 bin yıllık tarihi olan bir bölge. Böyle bir bölgede, bu şekilde riskli bir alanın olmaması gerekiyor. Burası çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bir alan. Biz de uzun yıllardır çalışıyoruz." dedi.

2019 yılından itibaren bölgenin 3 boyutlu fotoğraflarının çıkarıldığını dile getiren Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bütün kayalar tek tek tespit edildi, hepsi risk derecesine göre numaralandırıldı. Tehlike arz eden ve zaman içerisinde düşme ihtimali olan kayalar tespit edildi. Raporlamalar yapıldıktan sonra bir proje ortaya çıktı. 2021 yılında yaptığımız ihaleyle projeyi uygulamaya başladık. Bütün kayaların üzerindeki işaretlere, numaralara göre kırılması gerekenler kırılıyor, indirilmesi gerekenler indiriliyor, bu işlemler yapılırken yine buradaki mevcut kayaların ileride olumsuz bir durum meydana getirilmemesi için üst örtüleri oluşturuluyor, file kaplamaları yapılıyor. Kayaların tamamını ortadan kaldırmamız mümkün değil. Böyle bir amacımız da yok. Çünkü bir taraftan da aslında buradaki kayalar Sille'nin silueti haline gelmiş durumda. Bu silueti bozmak değil, muhafaza etmek istiyoruz."

Pekyatırmacı, kaya ıslah çalışmalarının ardından, her türlü riski önlemek adına alt kısma da çelik bariyerler yapacaklarını bildirdi.