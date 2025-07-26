Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil kazası: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil kazası: 3 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu A.A. ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 34 JA 8803 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda A.A'nın kullandığı 35 BVG 011 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü A.A. ile araçlardaki K.A. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına 'Seni çok seviyorum' mesajı atıp intihar etti

Yasak aşk vahşeti! İşten dönen kadın evde iki cesetle karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı

Transfer bitti ama imzayı atmıyor! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.