Konya'nın mobil yemek ve ekmek araçları depremzedelere hizmete devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin mobil yemek araçları ve mobil ekmek fırınları, bölgede üç öğün sıcak yemek ve ekmek çıkarmayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, mobil mutfak araçları ve mobil ekmek fırınlarının, depremin ilk gününden itibaren Hatay'da on binlerce depremzedeye hizmet verdiğini belirtti.

Konya olarak depremin yaralarını sarmak için Hataylıların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta 11 ilde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketinin hemen ardından Hatay'da arama kurtarma ve lojistik, içme suyu temini, altyapı ve kanalizasyon, konteyner kent gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Depremden sonra sıcak yemek ve ekmek ihtiyacı noktasında sıkıntı yaşanmamasına da büyük önem verdik. Depremin daha birinci günü akşamı ilk sıcak çorbayı afetzedelerimize ikram etmiştik. İkinci günden itibaren de bölgeye sevk ettiğimiz günlük 75 bin sıcak yemek kapasitesine sahip mobil mutfak tırlar hizmet vermeye başlamıştı. Mobil mutfaklar ilk günden beri on binlerce depremzede vatandaşa ve bölgede hizmet veren görevlilere üç öğün sıcak yemek çıkarmaya devam ediyor. Ayrıca hayırsever Konyalıların katkısıyla kurulan mobil ekmek fırınları da her gün 23 bin civarında sıcak ekmek dağıtımı yaparak depremzedelerin içini ısıtmaya devam ediyor."

Yine bu süreçte ekmek temininin sekteye uğramaması için de 50 tır unu deprem bölgesine ulaştırdıklarını vurgulayan Altay, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar, sivil toplum kuruluşları ve gönlü zengin Konyalılarla birlikte tüm imkanlarla Hataylı kardeşlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.