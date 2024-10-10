Konya'nın Kulu İlçesinde Yangın: Ağıl ve Müştemilat Kül Oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangın, ağıl ve müştemilatın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yazıçayır Mahallesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında, ağıl ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.
Yazıçayır Mahallesi'ndeki müştemilat ve ağılda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yayılan ve bitişikteki müstakil eve de sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında müştemilat ve ağılın tamamen kullanılmaz hale geldiği, müstakil evde hasar oluştuğu görüldü.