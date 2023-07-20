Konya'nın Kulu ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Kulu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 42 GF 792 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEP 081 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri şarampole inerek durabildi. Kazada Halis V. (65), Orhan B. (42) ve Aydın U. (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA