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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil devrildi, sürücü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara - Konya kara yolundaki Yazıçayır Mahallesi kavşağında Mahmut Karatay yönetimindeki 63 UA 228 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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