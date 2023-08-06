Konya'nın Kulu ilçesinde inşattan düşen işçi ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi Konya'ya sevk edildi.