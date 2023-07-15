Konya'nın Kulu ilçesinde inşaattan demir çalan zanlı yakalandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan bir inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda hırsızlık şüphelisi A.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde inşaattan demir çalan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler araştırma sonunda hırsızlık şüphelisinin A.Ç. olduğunu tespit etti, adresinde gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel