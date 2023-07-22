Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında 1500 dekar alanın yandığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında 1500 dekar alan yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre mesafedeki Köşker Mahallesinde saman balyası yapılmış alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın işlenmemiş buğday ekili alana sıçradı.

İhbar üzerine Kulu itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Vatandaşların da iş makineleriyle yardım ettiği söndürme çalışmaları sayesinde yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Toplamda 1500 dekar alanı yanarken, bunun 150 dekar hasat yapılmamış buğday tarlasının olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.