Konya'nın Kulu ilçesinde bir diş kliniğine silahlı saldırı
Kemaliye Mahallesi'nde bulunan ağız ve diş sağlığı kliniğine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı ancak iş yeri hasar gördü. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Konya'nın Kulu ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıldı.
Kemaliye Mahallesi'nde ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kliniğe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş edildi.
Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, iş yeri hasar gördü.
Ekipler, silahla ateş açanları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel