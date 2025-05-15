Konya'nın Kulu İlçesinde 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Konya'nın Kulu İlçesinde 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası AFAD ve belediye ekipleri bölgede incelemelere başladı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Konya'nın yanı sıra başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Konya'nın Kulu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.46'da oldu. Yerin 18.73 kilometre derinliğinde olan deprem, paniğe neden oldu. İlçe merkezinde sarsıntıyı hissedenler, panikle dışarı çıktı. AFAD ve belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Deprem, Konya kent merkezinin yanı sıra başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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