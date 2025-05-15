Konya'nın Kulu İlçesinde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Konya'nın Kulu İlçesinde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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AFAD'ın açıkladığına göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı, Ankara ve çevre illerde de hissedildi.

(ANKARA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara ve bazı çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Konya'nun Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18.73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saat 15.46'da kaydedilen deprem, Ankara ve bazı çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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