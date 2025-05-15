Konya'nın Kulu İlçesinde 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntı, Çankırı'da etkisini gösterdi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.