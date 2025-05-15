Konya'nın Kulu İlçesinde 5,2 Büyüklüğünde Deprem
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirildiğini açıkladı ve saha çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Kaynak: AA / Metin Bolat - Güncel