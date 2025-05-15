Konya'nın Kulu İlçesinde 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Konya'nın Kulu İlçesinde 5,2 Büyüklüğünde Deprem
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Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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