Konya'nın Kulu İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

1) KONYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KONYA'nın Kulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya kent merkezine 151 kilometre uzaklıkta olan, Ankara'ya komşu Kulu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.24 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin saha taraması sürüyor.

KONYA VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR ULAŞMAMIŞTIR

Konya Valiliği'nden, Kulu ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kulu ilçemizde bugün saat 09.03'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezine şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerimiz tarafından saha taramaları titizlikle sürdürülmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.