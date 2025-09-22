Haberler

Konya'nın Kulu İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.24 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Konya kent merkezine 151 kilometre uzaklıkta olan, Ankara'ya komşu Kulu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.24 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin saha taraması sürüyor.

