Konya'nın Kulu İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 9.24 kilometre olarak belirlendi.
Depremin 9.24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: ANKA / Güncel