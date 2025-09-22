Haberler

Konya'nın Kulu İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 9.24 kilometre olarak belirlendi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9.24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

