Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,24 kilometre olarak belirlendi.
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel