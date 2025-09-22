Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.