Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Ankara'ya sınır ilçesi olan Kulu'da AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'nın Ankara'ya sınır ilçesi olan Kulu'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.14'de 7,86 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

Haber: Mehmet YILMAZ/KULU,(Konya)-