Konya'nın Kulu İlçesinde 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Kulu ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde kimlik ibraz edemeyen C.Ç.'nin hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlü, gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde kimlik sorgulaması yaptı.
Polise kimlik ibraz edemeyen C.Ç'nin hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel