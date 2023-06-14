Konya'nın Karapınar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan etkili sağanak su baskınlarına neden oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan etkili sağanak su baskınlarına neden oldu.

Sağanak sonrası ilçeye bağlı Karakışla Mahallesi'ndeki bazı ev, ahırları su bastı.

Karapınar itfaiye ekipleri hızla baskından zarar gören vatandaşların yardımına koştu.

Su baskınlarında her hangi bir can kaybı yaşamazken hasara neden oldu.