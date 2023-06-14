Üye Girişi
Haberler
Konya'nın Karapınar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Konya'nın Karapınar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncel Haberler

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan etkili sağanak su baskınlarına neden oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan etkili sağanak su baskınlarına neden oldu.

Sağanak sonrası ilçeye bağlı Karakışla Mahallesi'ndeki bazı ev, ahırları su bastı.

Karapınar itfaiye ekipleri hızla baskından zarar gören vatandaşların yardımına koştu.

Su baskınlarında her hangi bir can kaybı yaşamazken hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel

Karapınar Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title