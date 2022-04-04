Konya'nın ihracatı ilk çeyrekte 11,1 arttı

KONYA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye'nin ve il bazında mart ihracat rakamlarını açıkladı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü rakamları değerlendirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın il bazında ihracatının 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 2,49 arttığını belirtti.

Konya'nın martta 288 milyon 81 bin 957 dolar ihracat yaptığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"2022 yılı ilk üç aylık ihracat rakamımız da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla 770 milyon 648 bin 776 dolar olmuştur. Konya'nın son 12 aylık ihracatı da 3 milyar dolar oldu. 2022 yılında ihracat artışımız devam etmektedir. Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştır. Bu başarıda emeği olan tüm tüccar, sanayici ve ihracatçılarımızı tebrik ediyorum."

Konya, ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü de Konya'nın çeyreklik bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdığını ifade etti.

Konya'nın ihracatını artıran bütün ihracatçı firmaları ve çalışanlarını tebrik eden Kütükcü, "Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatımızın ilk 3 sırasında, uzun dönemdir liderliği elinde tutan makine ve aksamları sektörü ilk sırada, otomotiv endüstrisi ikinci sırada, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü üçüncü sırada geliyor. Konya'mız sanayi sektöründeki ihracatını tüm zorluklara rağmen artırmayı sürdürüyor. Bütün ihracatçılarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kütütcü, Konya'nın yılın ilk 3 ayında 176 ülkeye ihracat yaptığını ifade belirtti.