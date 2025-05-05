Konya'nın Hüyük İlçesinde Hıdırellez Kutlandı

Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran köyünde Hıdırellez kutlandı.

Köyde düzenlenen programda, katılımcılar oyunlar oynayıp uçurtma uçurdu, Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayıp dilek tuttu.

Etkinlikte, yöreye has bir yiyecek olan ve kazanlarda pişirilen "Mürdük Aşı"ndan gelen misafirlere ikram edildi.

Sanatçı Ali Osman Erbaşı'nın konser verdiği etkinliğe, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Yönetmen Reis Çelik, Yönetmen Atalay Taşdiken, köy sakini sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.