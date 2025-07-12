Konya'nın Ereğli İlçesinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Yılmaz K. ve Mustafa K. adlı iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Polis, saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.
Cahı Mahallesi 93243 Sokak'ta silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerde hareketsiz yatan Yılmaz K. ile Mustafa K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Yılmaz K. ile Mustafa K'nin cenazeleri, hastane morguna götürüldü.
Polis, şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel