Konya'nın Ereğli İlçesinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Cahı Mahallesi 93243 Sokak'ta silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerde hareketsiz yatan Yılmaz K. ile Mustafa K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Yılmaz K. ile Mustafa K'nin cenazeleri, hastane morguna götürüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.