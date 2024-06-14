Konya'nın Ereğli ilçesinde restoranda yangın çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde restoranda çıkan yangın, hasara yol açtı.

Konya -Ereğli kara yolunun 3. kilometresinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.