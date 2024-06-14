Konya'nın Ereğli ilçesinde restoranda yangın çıktı
Konya -Ereğli kara yolunun 3. kilometresinde bulunan bir restoranda çıkan yangın, restorana hasar verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Konya'nın Ereğli ilçesinde restoranda çıkan yangın, hasara yol açtı.
Konya -Ereğli kara yolunun 3. kilometresinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.