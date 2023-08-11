Konya'nın Ereğli ilçesinde çekicinin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir çekici, çarptığı bisiklet sürücüsü olan 13 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden oldu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çekicinin çarptığı bisiklet sürücüsü 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi Karaman Çevreyolu üzeri Fidanlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki 42 ERT 96 plakalı çekici, 13 yaşındaki E.E.P. isimli çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak bisikletten yere düşen E.E.P. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA