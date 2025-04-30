Konya'nın Çumra İlçesinde Sertifikalı Kenevir Ekimine Başlandı

Konya'nın Çumra ilçesinde sertifikalı tohumluk kenevir ekimi gerçekleştiriliyor.

Sınırlı Sorumlu Çumra Anadolu Öğretim Pazarlama Kooperatif Başkanı Mahmut Şenyüz, yaptığı açıklamada, geçen yıl Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile deneme üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üretimin başarılı geçtiğini anlatan Şenyüz, kentte belirlenen alana ekim yapılacağını dile getirdi.

Yaklaşık 4 gün içinde ekim işlemini tamamlayacaklarını belirten Şenyüz, şöyle konuştu:

"Çumra'yı yeniden bir üretim merkezi, Konya'yı da yeniden kenevir başkenti yapmayı hedefliyoruz. Susuzluğa dayanıklı olan keneviri değerlendirerek işsizliği ve susuzluğu önlemeye çalışıyoruz. Seneye sanayinin kurulmasıyla birlikte bu potansiyel daha da artacak. Konya için oldukça verim verecek ve getirisi olacak bir proje. Kenevir Konya'ya çok fayda ve katkı sağlayacak."