Konya'nın Beyşehir ilçesinde Yangın: 2 Yaralı, 4 Ev Hasar Aldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Havva Onuk'un evinde çıkan yangın, 4 evde hasara yol açtı ve 2 kişiyi dumandan etkiledi. Yangın, elektrik prizinden kaynaklandığı düşünülüyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 4 evde hasar oluştu.
Doğanbey Mahallesi'nde Havva Onuk'un oturduğu müstakil evde, elektrik prizinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede yayılan alevler, Onuk'un evinin bitişiğindeki 3 eve daha sıçradı.
Yangın sırasında mahsur kaldığı evden itfaiye ekiplerince çıkarılan Onuk'a sağlık görevlileri müdahale etti.
Yangın, ekipler ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alındı. Olayda 4 evde hasar meydana geldi.
Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık görevlileri müdahale etti.
Aynı mahallede 27 Ekim'de çıkan yangında, 7 ev kullanılmaz hale gelmişti.