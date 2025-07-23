Konya'nın Beyşehir İlçesinde Biçerdöver Yangını

Konya'nın Beyşehir İlçesinde Biçerdöver Yangını
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde hasat sırasında çıkan yangında biçerdöverde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları yaptı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hasat sırasında biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esence ile Gökçimen Mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde hasat yapan biçerdöverde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında biçerdöverde hasar oluştu.

Ekili arazinin zarar gördüğü olayın ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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