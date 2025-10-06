Haberler

Konya'nın Akşehir İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1700 kullanımlık kağıt bonzai ve esrar ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında farklı adreslerde yapılan aramalarda 1700 kullanımlık kağıt bonzai ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler F.G. ve T.G. tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Greta Thunberg dahil 171 aktivist, İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor'dan özel okul ücretlerine mizahi tepki

Oğlunu özel okula veren ünlü şefin isyanı: Derslere bu isimler girsin
Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar! Evli çiftler da var

Fuhuş operasyonunda mide bulandıran "evli çift" detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.