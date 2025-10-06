Konya'nın Akşehir İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında farklı adreslerde yapılan aramalarda 1700 kullanımlık kağıt bonzai ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler F.G. ve T.G. tutuklandı.