Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Veli Ç, idaresindeki 01 CHJ plakalı otomobil, Akşehir - Ilgın kara yolu Tepeköy Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Şahin Ç, Hüseyin Ç. ile Saniye Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel