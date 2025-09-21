Konya'nın Akşehir ilçesinde Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Akşehir'ın Savaş Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KONYA'nın Akşehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Akşehir'in Savaş Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve belediyelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle alevler kısa süre söndürüldü.
Savaş Mahallesi Muhtarı Yaşar Oruç, "Ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle çok şükür söndürüldü" dedi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Haber: Atilla MEMİŞ- Ramazan KOÇ AKŞEHİR KONYA DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel