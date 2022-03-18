Konya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Savaş Güler - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'da kar yağışı nedeniyle ilçelerden birinde tüm okullarda, üçünde ise taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'da kar yağışı nedeniyle ilçelerden birinde tüm okullarda, üçünde ise taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre, Halkapınar'daki okullarda kar ve tipi nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

Bozkır, Hadim ve Taşkent'te ise yoğun kar nedeniyle taşımalı öğrencilerin yüz yüze eğitimine bugün ara verildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Halkapınar, Hisarcık, Konya, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title